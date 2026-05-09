Match details Korea Republic vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 09.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|Papua New Guinea won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, May 09, 2026 05:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Korea Republic Squad
|Players
|Venusara Daham, Dilruksha, Sagheer Ahmad, Parsons Hyeon, Woo Jeon Hyun, Parsons Alex, Maduranga Sameera, Muhammad Nadeem, Broomfield Aiden, Kuldeep Gujar, Ranasinghe Chamith
|Bench
|Khalid Areeb, Lal Amir, Pitabeddara Sameera
Papua New Guinea Squad
|Players
|Bau Sese, Pala Ura Tony, Ani Ryan, Siaka Lega, Nou Patrick, Vala Asadollah, Ray Boio, Vare Hila George Vaieke, Oru Aue, Kariko John, Nao Alei
|Bench
|Charlie Michael, Frank Gaba, Morea Kabua
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet