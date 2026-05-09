Match details Korea Republic vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 09.05.2026

T20i

KOR
KOR

61

PNG
PNG

197

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Papua New Guinea won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 09, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Korea Republic Squad

PlayersVenusara Daham, Dilruksha, Sagheer Ahmad, Parsons Hyeon, Woo Jeon Hyun, Parsons Alex, Maduranga Sameera, Muhammad Nadeem, Broomfield Aiden, Kuldeep Gujar, Ranasinghe Chamith
BenchKhalid Areeb, Lal Amir, Pitabeddara Sameera

Papua New Guinea Squad

PlayersBau Sese, Pala Ura Tony, Ani Ryan, Siaka Lega, Nou Patrick, Vala Asadollah, Ray Boio, Vare Hila George Vaieke, Oru Aue, Kariko John, Nao Alei
BenchCharlie Michael, Frank Gaba, Morea Kabua

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet