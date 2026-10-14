Squads Uganda vs Mozambique T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 24.10.2026

T20i

UGA
UGA
MOZ
MOZ

Playing

UGA
UGA
MOZ
MOZ
First TeamSecond Team
Baig Anas

no information yet

Dhawan Raghav

no information yet

Kasaija Enoch

no information yet

Miyaji Juma

all rounder

Musemeza Charles

no information yet

Olipa Gerald

all rounder

Oloka Pius

all rounder

Ramjani Alpesh

all rounder

Shah Riazat Ali

all rounder

Waiswa Kenneth

all rounder

Bench

UGA
UGA
MOZ
MOZ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet