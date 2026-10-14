Squads Uganda vs Mozambique T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 24.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Baguma Joseph
bowler
Baig Anas
no information yet
Dhawan Raghav
no information yet
Kakuru Cyrus Nshekanabo
wicket keeper
Kasaija Enoch
no information yet
Miyaji Juma
all rounder
Musemeza Charles
no information yet
Obuya Robinson
batsman
Olipa Gerald
all rounder
Oloka Pius
all rounder
Ramjani Alpesh
all rounder
Shah Riazat Ali
all rounder
Verma Sumeet
batsman
Waiswa Kenneth
all rounder
Match has not started yet