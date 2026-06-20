Bharath Dhuri

Bharath Dhuri

all rounder

Full name:Bharath Dhuri
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Mysore Warriors

Shivamogga Yodhas

Bharath Dhuri Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Rohit, K

Rohit, K

Rayyan, Mohammed Ibrahim

Rayyan, Mohammed Ibrahim

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Naveen, Rohan

Naveen, Rohan

Koushik, V

Koushik, V

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Sharath, HS

Sharath, HS

Pradeep, T

Pradeep, T

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul