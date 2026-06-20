Bharath Dhuri

T20 Maharaja Trophy
Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
SHI
190
MYW
100
Bengaluru Blasters vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
BBL
124
SHI
119
Mysore Warriors vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
MYW
161
HUT
162
Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
GUL
232
SHI
137
Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
MYW
203
BBL
131
Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
HUT
178
SHI
220
Coastal Kings Mangaluru vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
COA
195
MYW
191
Shivamogga Yodhas vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
SHI
173
BBL
177
Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
MYW
155
GUL
156
Shivamogga Yodhas vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
SHI
113
COA
118
Shivamogga Yodhas vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
SHI
180
GUL
126
Coastal Kings Mangaluru vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
COA
162
SHI
165
Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
GUL
196
MYW
197
Bengaluru Blasters vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
BBL
150
MYW
148
Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
SHI
207
HUT
169
Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
MYW
SHI