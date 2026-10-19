Squads Mumbai vs Uttarakhand First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

MUM
MUM
UTT
UTT

Playing

MUM
MUM
UTT
UTT
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Joshi Divyansh

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Mahajan Aarav

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Mhatre Ayush

no information yet

Mulani Shams

all rounder

Patwal Harsh Dhirendar

no information yet

Raichandani Lakshya

no information yet

Saxena Divyaansh

all rounder

Rawat Aditya

no information yet

Tamore Hardik

wicket keeper

Rawat Sanskar

no information yet

Tarmale Onkar

no information yet

Rawat Saurabh

wicket keeper

Bench

MUM
MUM
UTT
UTT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet