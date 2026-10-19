Squads Mumbai vs Uttarakhand First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anand Akash
wicket keeper
Ayachi Agnivesh
bowler
Ankolekar Atharva
bowler
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Avasthi Mohit
bowler
Bora Devendra
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Chandela Kunal
batsman
Dsouza Sylvester
bowler
Chaudhary Yuvraj
bowler
Jaiswal Yashasvi
batsman
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Joshi Divyansh
all rounder
Dhapola Deepak
bowler
Khan Musheer
batsman
Joshi Janmejay
bowler
Khan Sarfaraz
batsman
Kandpal Vaibhav
batsman
Kotian Tanush
all rounder
Mahajan Aarav
no information yet
Lad Siddhesh
batsman
Mishra Mayank
all rounder
Mhatre Ayush
no information yet
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Mulani Shams
all rounder
Nischal Dega
batsman
Parkar Suved
batsman
Patwal Harsh Dhirendar
no information yet
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Raichandani Lakshya
no information yet
Saxena Divyaansh
all rounder
Rawat Aditya
no information yet
Tamore Hardik
wicket keeper
Rawat Sanskar
no information yet
Tarmale Onkar
no information yet
Rawat Saurabh
wicket keeper
Match has not started yet