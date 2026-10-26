Squads Tamil Nadu vs Mumbai First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

TAN
TAN
MUM
MUM

Playing

TAN
TAN
MUM
MUM
First TeamSecond Team
A Esakkimuthu

no information yet

Anand Akash

wicket keeper

D Deepesh

no information yet

G Ajitesh

wicket keeper

Govinth -

no information yet

Hemchudeshan Jeganathan

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Joshi Divyansh

all rounder

Khumar R Vimal

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Mhatre Ayush

no information yet

Mulani Shams

all rounder

Siddarth Andre

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

SR Athish

no information yet

Saxena Divyaansh

all rounder

Tamore Hardik

wicket keeper

Tarmale Onkar

no information yet

Yadav R Sonu

all rounder

Bench

TAN
TAN
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet