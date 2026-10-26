Squads Tamil Nadu vs Mumbai First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
A Esakkimuthu
no information yet
Anand Akash
wicket keeper
D Deepesh
no information yet
Ankolekar Atharva
bowler
G Ajitesh
wicket keeper
Avasthi Mohit
bowler
Govinth -
no information yet
Deshpande Tushar
bowler
Hemchudeshan Jeganathan
no information yet
Dsouza Sylvester
bowler
Indrajith Baba
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Joshi Divyansh
all rounder
Khumar R Vimal
all rounder
Khan Musheer
batsman
Kishore Sai
bowler
Khan Sarfaraz
batsman
Kumar P Saravan
bowler
Kotian Tanush
all rounder
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Lad Siddhesh
batsman
Rajagopal Nidhish
all rounder
Mhatre Ayush
no information yet
Ram S Ajith
bowler
Mulani Shams
all rounder
Siddarth Andre
no information yet
Parkar Suved
batsman
Singh Gurjapneet
all rounder
Raghuvanshi Angkrish
batsman
SR Athish
no information yet
Saxena Divyaansh
all rounder
Sudharsan Sai
batsman
Tamore Hardik
wicket keeper
Sundar Washington
all rounder
Tarmale Onkar
no information yet
Yadav R Sonu
all rounder
Match has not started yet