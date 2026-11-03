Squads Mumbai vs Rajasthan First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anand Akash
wicket keeper
Bhambhu Danish
bowler
Ankolekar Atharva
bowler
Changra Mohit
no information yet
Avasthi Mohit
bowler
Choudhary Aniket
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Choudhary M
wicket keeper
Dsouza Sylvester
bowler
Dhiwan Sahil
all rounder
Jaiswal Yashasvi
batsman
Garhwal Anshul
bowler
Joshi Divyansh
all rounder
Godara Sumit
batsman
Khan Musheer
batsman
Harsh Vishal
all rounder
Khan Sarfaraz
batsman
Jain Darshan
no information yet
Kotian Tanush
all rounder
Kumar Hemant
bowler
Lad Siddhesh
batsman
Lamba Karan
all rounder
Mhatre Ayush
no information yet
Lomror Mahipal
all rounder
Mulani Shams
all rounder
Rajbar Rohan
no information yet
Parkar Suved
batsman
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Sharma Chetan
no information yet
Saxena Divyaansh
all rounder
Sharma Kartik
no information yet
Shedge Suryansh
batsman
Singh Akash Maharaj
no information yet
Tamore Hardik
wicket keeper
Singh Kukna Ajay
all rounder
Tarmale Onkar
no information yet
Suthar Manav
bowler
Match has not started yet