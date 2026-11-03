Squads Mumbai vs Rajasthan First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

MUM
MUM
RAJ
RAJ

Playing

MUM
MUM
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Changra Mohit

no information yet

Choudhary M

wicket keeper

Dhiwan Sahil

all rounder

Joshi Divyansh

all rounder

Harsh Vishal

all rounder

Jain Darshan

no information yet

Kotian Tanush

all rounder

Lamba Karan

all rounder

Mhatre Ayush

no information yet

Lomror Mahipal

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Rajbar Rohan

no information yet

Sharma Chetan

no information yet

Saxena Divyaansh

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Singh Akash Maharaj

no information yet

Tamore Hardik

wicket keeper

Singh Kukna Ajay

all rounder

Tarmale Onkar

no information yet

Bench

MUM
MUM
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet