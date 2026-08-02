T20 Lanka Premier League
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
JAF
DAM
(20 ov.) 203/8
Jaffna Kings vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
JAF
242
GAL
228
batsman
|Full name:
|Khawaja Muhammad Nafay
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|League
|T20
|Matches
|3
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|3
|Innings
|3
|Not outs
|0
|Runs
|13
|Balls Faced
|17
|Avg
|4.33
|SR
|76.47
|Fours
|2
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|6
|Hundreds
|0
T20 Lanka Premier League
JAF
DAM
(20 ov.) 203/8
T20 Lanka Premier League
JAF
242
GAL
228