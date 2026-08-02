Khawaja Muhammad Nafay

Khawaja Muhammad Nafay

batsman

Full name:Khawaja Muhammad Nafay
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Karachi Region Whites

Pakistan

Quetta Gladiators

Rangpur Riders

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches3
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches3
Innings3
Not outs0
Runs13
Balls Faced17
Avg4.33
SR76.47
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest6
Hundreds0

Khawaja Muhammad Nafay Schedule & Results

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