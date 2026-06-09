Liton Das News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Litton Das Breaks Silence on Mohammad Rizwan Handshake Controversy

Litton Das Breaks Silence on Mohammad Rizwan Handshake Controversy

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Cricket World Stunned as Bangladesh Defeat Pakistan in Series

Cricket World Stunned as Bangladesh Defeat Pakistan in Series

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T20I Series Preview | Chattogram gets ready for Bangladesh vs Ireland opener

T20I Series Preview | Chattogram gets ready for Bangladesh vs Ireland opener

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AI Simulation, BAN vs IRE | Litton Das and Mahedi Hasan shine as Bangladesh claim narrow win in first T20I

AI Simulation, BAN vs IRE | Litton Das and Mahedi Hasan shine as Bangladesh claim narrow win in first T20I

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BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to face each other in third T20I

BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to face each other in third T20I

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AI Simulation, BAN vs WI | Bangladesh beat West Indies by eight runs in third T20I

AI Simulation, BAN vs WI | Bangladesh beat West Indies by eight runs in third T20I

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West Indies tour of Bangladesh | West Indies take unassailable lead in T20 series with 14-run win in second game

West Indies tour of Bangladesh | West Indies take unassailable lead in T20 series with 14-run win in second game

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BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to lock horns in second T20I of three-match series

BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to lock horns in second T20I of three-match series

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AI Simulation, BAN vs WI | Bangladesh beat West Indies by four runs in second T20I of three-match series

AI Simulation, BAN vs WI | Bangladesh beat West Indies by four runs in second T20I of three-match series

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BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to take on each other in T20I series opener in Chattogram

BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to take on each other in T20I series opener in Chattogram

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AI Simulation, BAN vs WI । Bangladesh beat West Indies by five wickets in first T20I

AI Simulation, BAN vs WI । Bangladesh beat West Indies by five wickets in first T20I

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Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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India vs Bangladesh, Preview | Super Four Match 4 will look to dominate after big group wins

India vs Bangladesh, Preview | Super Four Match 4 will look to dominate after big group wins

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Bangladesh vs Afghanistan, 9th Match, Group B – Asia Cup 2025 (16 September, Abu Dhabi)

Bangladesh vs Afghanistan, 9th Match, Group B – Asia Cup 2025 (16 September, Abu Dhabi)

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Bangladesh vs Afghanistan, Preview | Bangladesh Look To Respond After Costly Loss

Bangladesh vs Afghanistan, Preview | Bangladesh Look To Respond After Costly Loss

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Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match, Group B – Asia Cup 2025 (13 September, Abu Dhabi)

Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match, Group B – Asia Cup 2025 (13 September, Abu Dhabi)

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Asia Cup 2025 | Twitter sympathises with Hong Kong as their Asia Cup struggles continue

Asia Cup 2025 | Twitter sympathises with Hong Kong as their Asia Cup struggles continue

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BAN vs PAK | Twitter in splits as Liton Das misses an easy stumping opportunity

BAN vs PAK | Twitter in splits as Liton Das misses an easy stumping opportunity

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BAN vs PAK Preview | Bangladesh eye redemption at home after disastrous away series

BAN vs PAK Preview | Bangladesh eye redemption at home after disastrous away series

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AI Simulation | Das-Shanto's experience guides Bangladesh to comfortable chase in first T20I against UAE

AI Simulation | Das-Shanto's experience guides Bangladesh to comfortable chase in first T20I against UAE

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PAK vs BAN | Twitter reacts to Mushfiqur-Mehidy alliance frustrate hosts as Bangladesh takes command

PAK vs BAN | Twitter reacts to Mushfiqur-Mehidy alliance frustrate hosts as Bangladesh takes command

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PAK vs BAN | Litton and Mushfiqur defy Pakistan's bowlers and keep Bangladesh in the fight on Day 3

PAK vs BAN | Litton and Mushfiqur defy Pakistan's bowlers and keep Bangladesh in the fight on Day 3

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BAN vs AFG | Twitter reacts to Litton imitating Gulbadin's Oscar-worthy injury fake upon Trott's instructions

BAN vs AFG | Twitter reacts to Litton imitating Gulbadin's Oscar-worthy injury fake upon Trott's instructions

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IND vs BAN | Twitter reacts to pumped-up Rohit's uncanny send-off after Hardik draws first blood outfoxing Litton

IND vs BAN | Twitter reacts to pumped-up Rohit's uncanny send-off after Hardik draws first blood outfoxing Litton

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BPL 2024 | Twitter celebrates Mayers' heroics eclipsing four-time champs as Barishal clinched maiden title

BPL 2024 | Twitter celebrates Mayers' heroics eclipsing four-time champs as Barishal clinched maiden title

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BPL 2024 | Twitter abuzz as Sylhet Strikers outshine Comilla Victorians to attain consolation win

BPL 2024 | Twitter abuzz as Sylhet Strikers outshine Comilla Victorians to attain consolation win

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BPL 2024 | Twitter lauds Hridoy-Jaker heroics as Comilla Victorians dominate Khulna Tigers

BPL 2024 | Twitter lauds Hridoy-Jaker heroics as Comilla Victorians dominate Khulna Tigers

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