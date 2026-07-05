Ripon Mondol
bowler
|Full name:
|Ripon Mondol
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|21
|2
|Innings
|8
|21
|2
|Overs
|77.0
|152.5
|8.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|17
|14
|0
|Runs
|229
|784
|71
|Wickets
|7
|31
|2
|Avg
|32.71
|25.29
|35.5
|SR
|66
|29.58
|24
|Eco
|2.97
|5.12
|8.87
|BB
|3
|4
|1
|4w
|0
|2
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|21
|2
|Innings
|6
|6
|1
|Not outs
|1
|4
|0
|Runs
|6
|81
|5
|Balls Faced
|49
|122
|4
|Avg
|1.2
|40.5
|5
|SR
|12.24
|66.39
|125
|Fours
|1
|7
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|5
|28
|5
|Hundreds
|0
|0
|0