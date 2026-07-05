Ripon Mondol

Ripon Mondol

bowler

Full name:Ripon Mondol
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Durbar Rajshahi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches5212
Innings8212
Overs77.0152.58.0
Balls---
Maidens17140
Runs22978471
Wickets7312
Avg32.7125.2935.5
SR6629.5824
Eco2.975.128.87
BB341
4w020
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches5212
Innings661
Not outs140
Runs6815
Balls Faced491224
Avg1.240.55
SR12.2466.39125
Fours171
Fifties000
Sixies010
Highest5285
Hundreds000

Another Players

Hasan, Nayeem

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Razzak, Abdur

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Hossain, Al-Amin

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Haque Jr, Enamul

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Islam, Sunzamul

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Das, Liton

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Hasan, Zakir

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Domingo, Russell

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Chowdhury, Mirttunjoy

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Naim, Mohammad

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