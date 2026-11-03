Squads Karnataka vs Punjab First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

KAR
KAR
PUN
PUN

Playing

KAR
KAR
PUN
PUN
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Bajwa Sukhdeep

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Krishna Kruthik

wicket keeper

KV Aneesh

batsman

L Manvanth Kumar

all rounder

Malhotra Anmol

wicket keeper

LR Kumar

no information yet

Nair Karun

batsman

Pal Dhawan Sahaj Davinder

no information yet

Saharan Uday

all rounder

Patil Rohan

all rounder

Prakash Bajaj Madhav

no information yet

Rahul KL

batsman

Singh Harnoor

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Shetty Shikhar

no information yet

Singh Sanvir

all rounder

Shrijith KL

wicket keeper

Bench

KAR
KAR
PUN
PUN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet