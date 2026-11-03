Squads Karnataka vs Punjab First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Arora Salil
wicket keeper
Bhatkal Rithesh
bowler
Bajwa Sukhdeep
all rounder
Gopal Shreyas
all rounder
Brar Gurnoor
bowler
Kaverappa Vidwath
bowler
Brar Harpreet
bowler
Krishna Kruthik
wicket keeper
Chahal Emanjot Singh
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Chaudhary Anshul
batsman
KV Aneesh
batsman
Gill Shubman
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Malhotra Anmol
wicket keeper
LR Kumar
no information yet
Malhotra Vihaan
batsman
Nair Karun
batsman
Pal Dhawan Sahaj Davinder
no information yet
Saharan Uday
all rounder
Patil Rohan
all rounder
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Prakash Bajaj Madhav
no information yet
Singh Gursimran
bowler
Rahul KL
batsman
Singh Harnoor
no information yet
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Shetty Abhilash
bowler
Singh Ramandeep
batsman
Shetty Shikhar
no information yet
Singh Sanvir
all rounder
Shrijith KL
wicket keeper
Tandon Harjas Singh
all rounder
Vyshak Vijaykumar
bowler
Yadav Umesh
bowler
Match has not started yet