Squads Karnataka vs Chhattisgarh First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

KAR
KAR
CHH
CHH

Playing

KAR
KAR
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Aditya Singh Dev

no information yet

Bareth Vasudev

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Dehari Rudra Pratap

no information yet

Krishna Kruthik

wicket keeper

KV Aneesh

batsman

L Manvanth Kumar

all rounder

LR Kumar

no information yet

Nair Karun

batsman

Pradhan Rahul

no information yet

Patil Rohan

all rounder

Prakash Bajaj Madhav

no information yet

Sohail Mohammad

no information yet

Rahul KL

batsman

Tiwari Vikalp

no information yet

Shetty Shikhar

no information yet

Shrijith KL

wicket keeper

Bench

KAR
KAR
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet