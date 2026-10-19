Squads Karnataka vs Chhattisgarh First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Aditya Singh Dev
no information yet
Bhatkal Rithesh
bowler
Bareth Vasudev
all rounder
Gopal Shreyas
all rounder
Dehari Rudra Pratap
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Desai Sanjeet
batsman
Krishna Kruthik
wicket keeper
Hurkat Sanidhya
batsman
Krishna Prasidh
bowler
Jadeja Dharmendrasinh
bowler
KV Aneesh
batsman
Khare Amandeep Narayan
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
LR Kumar
no information yet
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Nair Karun
batsman
Pradhan Rahul
no information yet
Patil Rohan
all rounder
Singh Ashutosh
batsman
Prakash Bajaj Madhav
no information yet
Sohail Mohammad
no information yet
Rahul KL
batsman
Tiwari Vikalp
no information yet
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Verma Mayank
batsman
Shetty Shikhar
no information yet
Warrier Sandeep
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Yadav Jayant
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Yadav Prateek Mahesh
batsman
Match has not started yet