Squads Assam vs Hyderabad First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Roshan
bowler
Agarwal Tanmay
batsman
Das Amlanjyoti
all rounder
Anikethreddy Gangam
all rounder
Das Denish Paramananda
batsman
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Das Rishav
batsman
Goud A Varun
no information yet
Deka Hridip
bowler
Goud Ajay Dev
bowler
Deka Nihar
batsman
Himateja K
no information yet
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Mende Ruthik Yadav
no information yet
Hussain Mukhtar
bowler
Milind Chama
bowler
Lachit Sunil Girik
bowler
Rakshann Readi
bowler
Newar Bishal
bowler
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Purkayastha Swarupam
all rounder
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Roy Sibsankar
all rounder
Reddy Vikas
no information yet
Saikia Dipjyoti
bowler
Singh Rahul
batsman
Singh Rajveer
no information yet
Siraj Mohammed
bowler
Talukdar Anurag
wicket keeper
Thyagarajan Tanay
bowler
Thakur Mohit
no information yet
Match has not started yet