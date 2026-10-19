Squads Assam vs Hyderabad First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

ASM
ASM
HYD
HYD

Playing

ASM
ASM
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Das Amlanjyoti

all rounder

Das Rishav

batsman

Goud A Varun

no information yet

Deka Nihar

batsman

Himateja K

no information yet

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Mende Ruthik Yadav

no information yet

Roy Sibsankar

all rounder

Reddy Vikas

no information yet

Singh Rajveer

no information yet

Talukdar Anurag

wicket keeper

Thakur Mohit

no information yet

Bench

ASM
ASM
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet