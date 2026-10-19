Match details Assam vs Hyderabad First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

ASM
ASM
HYD
HYD

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, January 17, 2027 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Assam Squad

PlayersAlam Roshan, Das Amlanjyoti, Das Denish Paramananda, Das Rishav, Deka Hridip, Deka Nihar, Ghadigaonkar Sumit, Hussain Mukhtar, Lachit Sunil Girik, Newar Bishal, Purkayastha Swarupam, Roy Sibsankar, Saikia Dipjyoti, Singh Rajveer, Talukdar Anurag, Thakur Mohit
Benchno information yet

Hyderabad Squad

PlayersAgarwal Tanmay, Anikethreddy Gangam, Chigullapalli Rahul Radesh, Goud A Varun, Goud Ajay Dev, Himateja K, Mende Ruthik Yadav, Milind Chama, Rakshann Readi, Reddy Malgari Sai Pragnay, Reddy Mandadi Abhirath, Reddy Vikas, Singh Rahul, Siraj Mohammed, Thyagarajan Tanay
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet