Match details Assam vs Hyderabad First class Ranji Trophy 17.01.2027
Match Info
|Match:
|Ranji Trophy 26/27
|Date:
|Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, January 17, 2027 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Assam Squad
|Players
|Alam Roshan, Das Amlanjyoti, Das Denish Paramananda, Das Rishav, Deka Hridip, Deka Nihar, Ghadigaonkar Sumit, Hussain Mukhtar, Lachit Sunil Girik, Newar Bishal, Purkayastha Swarupam, Roy Sibsankar, Saikia Dipjyoti, Singh Rajveer, Talukdar Anurag, Thakur Mohit
|Bench
|no information yet
Hyderabad Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet