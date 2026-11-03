Squads Andhra vs Assam First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhui Ricky
batsman
Alam Roshan
bowler
Girinath Uppara
wicket keeper
Das Amlanjyoti
all rounder
Gnaneshwar CR
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Kumar Saurabh
all rounder
Das Rishav
batsman
Mohan Lalith
bowler
Deka Hridip
bowler
Rahul Seeram Venkata
bowler
Deka Nihar
batsman
Raju Satyanarayana
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Rasheed Shaik
batsman
Hussain Mukhtar
bowler
Reddy Abhishek
batsman
Lachit Sunil Girik
bowler
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Newar Bishal
bowler
Reddy Revanth
no information yet
Purkayastha Swarupam
all rounder
Saiteja Kavuri
all rounder
Roy Sibsankar
all rounder
Sasikanth KV
all rounder
Saikia Dipjyoti
bowler
Shinde Karan
batsman
Saikia Pradyuman
batsman
Stephen Cheepurapalli
bowler
Singh Rajveer
no information yet
Vijay Tripurana
bowler
Talukdar Anurag
wicket keeper
Match has not started yet