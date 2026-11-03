Squads Andhra vs Assam First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

AND
AND
ASM
ASM

Playing

AND
AND
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Bhui Ricky

batsman

Girinath Uppara

wicket keeper

Das Amlanjyoti

all rounder

Kumar Saurabh

all rounder

Das Rishav

batsman

Deka Nihar

batsman

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Reddy Revanth

no information yet

Saiteja Kavuri

all rounder

Roy Sibsankar

all rounder

Sasikanth KV

all rounder

Singh Rajveer

no information yet

Talukdar Anurag

wicket keeper

Bench

AND
AND
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet