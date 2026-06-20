Shreesha Achar

T20 Maharaja Trophy
Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
SHI
190
MYW
100
Mysore Warriors vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
MYW
161
HUT
162
Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
MYW
203
BBL
131
Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
HUT
178
SHI
220
Coastal Kings Mangaluru vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
COA
195
MYW
191
Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
HUT
119
GUL
120
Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
MYW
155
GUL
156
Bengaluru Blasters vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
BBL
203
HUT
201
Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
GUL
196
MYW
197
Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
HUT
197
BBL
200
Bengaluru Blasters vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
BBL
150
MYW
148
Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
SHI
207
HUT
169
Hubli Tigers vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
HUT
COA
Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
MYW
SHI