Shreesha Achar

Shreesha Achar

bowler

Full name:Shreesha Achar
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Hubli Tigers

Karnataka

Mysore Warriors

Shreesha Achar Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Bharath, Naga

Bharath, Naga

Reddy, Monish Mallikarjuna

Reddy, Monish Mallikarjuna

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

BA, Mohit

BA, Mohit

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Naveen, Rohan

Naveen, Rohan

Koushik, V

Koushik, V

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Sisodia, Luvnith

Sisodia, Luvnith

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha