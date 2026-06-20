Srinivas Sharath

T20 Maharaja Trophy
Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
BBL
202
GUL
201
Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
SHI
190
MYW
100
Mysore Warriors vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
MYW
161
HUT
162
Gulbarga Mystics vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
GUL
177
COA
181
Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
GUL
232
SHI
137
Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
MYW
203
BBL
131
Coastal Kings Mangaluru vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
COA
195
MYW
191
Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
HUT
119
GUL
120
Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
MYW
155
GUL
156
Shivamogga Yodhas vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
SHI
180
GUL
126
Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
GUL
196
MYW
197
Bengaluru Blasters vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
BBL
150
MYW
148
Gulbarga Mystics vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
GUL
BBL
Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
MYW
SHI
Coastal Kings Mangaluru vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
COA
GUL