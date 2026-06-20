Srinivas Sharath

Srinivas Sharath

wicket keeper

Full name:Srinivas Sharath
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Gulbarga Mystics

Mysore Warriors

Tripura

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches137
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches137
Innings195
Not outs31
Runs479139
Balls Faced1387180
Avg29.9334.75
SR34.5377.22
Fours5011
Fifties31
Sixies04
Highest8355
Hundreds00

Srinivas Sharath Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Aqib Jawad, Mohammed

Aqib Jawad, Mohammed

Prajwal, Aadarsh

Prajwal, Aadarsh

Acharya, Jeswanth

Acharya, Jeswanth

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Patil, Rohan

Patil, Rohan

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Shetty, Abhilash

Shetty, Abhilash

Sarkar, Abhijit

Sarkar, Abhijit