T Musekiwa
all rounder
|Full name:
|T Musekiwa
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|20
|15
|Innings
|2
|17
|12
|Overs
|10.0
|88.0
|26.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|2
|0
|Runs
|33
|533
|223
|Wickets
|0
|18
|6
|Avg
|0
|29.61
|37.16
|SR
|0
|29.33
|26
|Eco
|3.3
|6.05
|8.57
|BB
|0
|5
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|20
|15
|Innings
|1
|18
|12
|Not outs
|0
|5
|4
|Runs
|20
|418
|146
|Balls Faced
|16
|431
|92
|Avg
|20
|32.15
|18.25
|SR
|125
|96.98
|158.69
|Fours
|2
|32
|17
|Fifties
|0
|2
|0
|Sixies
|1
|15
|6
|Highest
|20
|73
|38
|Hundreds
|0
|0
|0