T Musekiwa

T Musekiwa

all rounder

Full name:T Musekiwa
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Mid West Rhinos

Zimbabwe

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12015
Innings21712
Overs10.088.026.0
Balls---
Maidens320
Runs33533223
Wickets0186
Avg029.6137.16
SR029.3326
Eco3.36.058.57
BB052
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12015
Innings11812
Not outs054
Runs20418146
Balls Faced1643192
Avg2032.1518.25
SR12596.98158.69
Fours23217
Fifties020
Sixies1156
Highest207338
Hundreds000

Another Players

Musakanda, Tarisai

Musakanda, Tarisai

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Mutumbami, Richmond

Mutumbami, Richmond

Mudzinganyama, Brian

Mudzinganyama, Brian

Sauramba, Kudzai

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Mubaiwa, Wallace

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Macheka, Kudakwashe

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Chisoro, Tendai

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Masuku, Ernest

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Tshuma, Charlton

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