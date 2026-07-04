Baltimore Royals Cricket Team Players

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Baltimore Royals

Silva, Amshi de

Palmer, Paul

Jamaica

Green, Derval

Jamaica

Dhawan, Rishi

India

Malhotra, Jaskaran

USA

Chand, Unmukt

India

Ladda, Sarabjit

India

Singh, Tajinder

India

Ahmed, Mukhtar

Pakistan

Joshi, Rishiv

Canada

Singh, Pargat

India

Ramesh, Rishi

USA

Batra, Aaryan

Bajaj, Gourav

Nadir, Junaid

Pakistan

Ghotra, Shamy

Zope, Omkar

Behera, Ritwik

Inder Singh, Ravi

India

Malek, Abdulahad

India

Narvekar, Neil Sham

Sharma, Bipul

India

Bhatti, Adil

USA

Vantull, Christopher

Kapoor, Sahil

Sharma, Ishan

Khan, Hassan

Pakistan

Ahmed, Pranto

Malhotra, Sahib

India

Joseph, Keon

Parmar, Shrey

Bhardwaj, Aditya

Chopra, Agni

India

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Lumba, Sharad

India

Singh, Kunwarjeet

USA

De Silva, Amshi

Sri lanka