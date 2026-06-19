Sharad Rajinder Lumba

Major League Cricket
Texas Super Kings vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
221
SEA
220
Seattle Orcas vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
219
WAS
216
Washington Freedom vs Mi New York
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
245
NEW
215
Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
115
LOS
196
Texas Super Kings vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
158
NEW
162
Washington Freedom vs Seattle Orcas
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
139
SEA
227
Mi New York vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
127
TEX
(8 ov.) 56/1
San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
192
SEA
191
Mi New York vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
144
LOS
(6 ov.) 53/1
Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(4 ov.) 33/0
SEA
154
Seattle Orcas vs Mi New York
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
127
NEW
132
Los Angeles Knight Riders vs Mi New York
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
165
NEW
168
Seattle Orcas vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
121
TEX
(5 ov.) 33/2
San Francisco Unicorns vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
105
NEW
104
Mi New York vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
143
SAN
146
Mi New York vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
179
SEA
(18 ov.) 157/4
Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
190
SAN
194
Mi New York vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
187
WAS
(17 ov.) 183/5