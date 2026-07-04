Chicago Kingsmen Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Chicago Kingsmen

Khan, Sharjeel

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Ali, Anwar

Pakistan

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Jahangir, Shayan

Pakistan

Bopara, Ravi

England

Singh, Sukhjinder

Mehmood, Asif

Kumar, Milind

India

Azam, Hammad

Pakistan

Adil, Ehsan

Pakistan

Singh, Tajinder

India

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Satheesh, Aryan

USA

Kannantha, Arya

Kumar, Karan

Yadavalli, Datta Prakash

Patel, Jay

Patel, Mohit

Gayle, Bryan

Azam, Haseeb

Pakistan

Alam, Fawad

Pakistan

Manzoor, Khurram

Pakistan

Iqbal, Najam

Khan, Hassan

Pakistan

Hasan, Shaheer

Samad, Ali

Poswal, Abhimanyu

Muhammad, Zia Ul Haq

Philip, Kevin

Thakkar, Ayush

Brahmbhatt, Manav

Ahmed, Ahsan

Mehmood, Asif

Ali, Saad

Khan, Anwar

Quadri, Abdullah

Sheikh, Faraz

Farooqui, Iqra

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Khan, Umer

Pakistan

Mehdi, Ashhar

Singh, Gurnek Johal

Ali, Saad

Pakistan