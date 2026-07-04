Follow us
Khan, Sharjeel
Pakistan
Hamza, Mir
Ali, Anwar
Kuggeleijn, Scott
New Zealand
Jahangir, Shayan
Bopara, Ravi
England
Singh, Sukhjinder
Mehmood, Asif
Kumar, Milind
India
Azam, Hammad
Adil, Ehsan
Singh, Tajinder
Jayasuriya, Shehan
Sri Lanka
Satheesh, Aryan
USA
Kannantha, Arya
Kumar, Karan
Yadavalli, Datta Prakash
Patel, Jay
Patel, Mohit
Gayle, Bryan
Azam, Haseeb
Alam, Fawad
Manzoor, Khurram
Iqbal, Najam
Khan, Hassan
Hasan, Shaheer
Samad, Ali
Poswal, Abhimanyu
Muhammad, Zia Ul Haq
Philip, Kevin
Thakkar, Ayush
Brahmbhatt, Manav
Ahmed, Ahsan
Ali, Saad
Khan, Anwar
Quadri, Abdullah
Sheikh, Faraz
Farooqui, Iqra
Mudassar, Ghulam
Khan, Umer
Mehdi, Ashhar
Singh, Gurnek Johal