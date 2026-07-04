Chicago Cc Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Chicago Cc

Billings, Sam

England

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Riaz, Wahab

Pakistan

Louis, Mikyle

Tanvir, Sohail

Pakistan

Singh, Gajanand

USA

Leask, Michael

Scotland

Uthappa, Robin

India

Harmer, Simon

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Sana, Kaleem

Pakistan

Lynn, Chris

Australia

Bopara, Ravi

England

Bhagwan, Udhaya

Canada

Mahesh, Arjun

USA

Jamali, Naseer

Saleem, Waqas

Pakistan

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

Darbar, Rajdeep

India

Hutchinson, Elmore

USA

Nurse, Ashley

Barbados

Sharma, Rahul

India

Sohail, Sami

Malawi

Gattepalli, Karthik