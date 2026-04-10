Simon Ross Harmer

Simon Ross Harmer

bowler

Full name:Simon Ross Harmer
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Durban Super Giants

Essex

Sunrisers Eastern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1020598167
Innings1635895158
Overs350.58189.0789.0522.0
Balls----
Maidens681919292
Runs10752342938583964
Wickets39902100151
Avg27.5625.9738.5826.25
SR53.9754.4747.3420.74
Eco3.062.864.887.59
BB71544
4w43914
5w05700
10w01400

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1020598167
Innings1430083102
Not outs2582534
Runs221592512231088
Balls Faced624124071248855
Avg18.4124.4821.0816
SR35.4147.7597.99127.25
Fours196859578
Fifties03110
Sixies1613037
Highest471026843
Hundreds0200

Simon Ross Harmer Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

UpcomingEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

MID

MID

One-Day Cup

Simon Harmer News

View all

You have a unique opportunity to learn more about the popular cricketer Simon Harmer right now: all the results of his past matches, predictions for upcoming matches, and which tournaments he plans to participate in the near future.

SA20 | Twitter in awe Ferreira hits bullseye to help Joburg Super Kings take game into Super Over

SA20 | Twitter in awe Ferreira hits bullseye to help Joburg Super Kings take game into Super Over

Joburg Super Kings beat Durban’s Super Giants in a thrilling super over tie in the SA20 in Johannesburg on Thursday. Donovan Ferreira played a key role with his direct hit from behind the stumps off the last ball, denying a win to the Super Giants and extending the game to the one-over eliminator.

Simon Harmer05:17 PM, 27 November, 2025

Did Simon Harmer Just Deliver the Greatest Comeback by a Spinner in India?

Simon Harmer01:04 PM, 26 November, 2025

IND vs SA | Toothless India allow Proteas to walk all over as they complete historic whitewash in Guwahati

Simon Harmer05:06 PM, 19 November, 2025

Huge Concern for South Africa as Their Star Bowler Lands in Kolkata Hospital

Simon Harmer03:03 PM, 16 November, 2025

South Africa tour of India | Twitter in shock as South Africa end 15-year wait with historic win

Another Players

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Maharaj, Keshav

Maharaj, Keshav

Simelane, Andile

Simelane, Andile

Markram, Aiden

Markram, Aiden

Holder, Jason

Holder, Jason

Smuts, JJ

Smuts, JJ

Klusener, Lance

Klusener, Lance

Baartman, Ottniel

Baartman, Ottniel

Mulder, Wiaan

Mulder, Wiaan