Karthik Sagar Gattepalli

Major League Cricket
Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(6 ov.) 70/1
SAN
150
Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
115
LOS
196
Mi New York vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
144
LOS
(6 ov.) 53/1
Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(4 ov.) 33/0
SEA
154
Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
108
WAS
110
Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
175
TEX
173
Los Angeles Knight Riders vs Mi New York
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
165
NEW
168
Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
174
LOS
192
San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
173
LOS
184
Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
171
LOS
172
San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Grand Prairie, TX
SAN
(5 ov.) 44/2
LOS
187
Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(6 ov.) 48/0
WAS