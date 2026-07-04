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Ali, Haider
Pakistan
Brathwaite, Carlos
Barbados
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Ahmad, Qais
Irshad, Salman
Powell, Rovman
Jamaica
Pitman, Kevin
Brooks, Shamarh
Gordon, Nicholson
Mindley, Marquino
Mansingh, Abhijai
Mckenzie, Kirk
India
Mohammed, Jason
Trinidad and Tobago
Khan, Imran
Jangoo, Amir
Permaul, Veerasammy
Guyana
Nedd, Ashmead Romano
Blackwood, Jermaine
Nabi, Mohammad
Hales, Alex
England
Taylor, Steven
USA
Pretorius, Migael
South Africa
Walton, Chadwick
Lewis, Ramaal
Lewis, Kennar
Grenada
Edwards, Fidel