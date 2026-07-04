Jamaica Tallawahs Cricket Team Players

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Jamaica Tallawahs

Ali, Haider

Pakistan

Brathwaite, Carlos

Barbados

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Irshad, Salman

Pakistan

Powell, Rovman

Jamaica

Pitman, Kevin

Brooks, Shamarh

Barbados

Gordon, Nicholson

Mindley, Marquino

Mansingh, Abhijai

Jamaica

Mckenzie, Kirk

India

Mohammed, Jason

Trinidad and Tobago

Khan, Imran

Trinidad and Tobago

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Permaul, Veerasammy

Guyana

Nedd, Ashmead Romano

Guyana

Blackwood, Jermaine

Jamaica

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Hales, Alex

England

Taylor, Steven

USA

Pretorius, Migael

South Africa

Walton, Chadwick

Jamaica

Lewis, Ramaal

Jamaica

Lewis, Kennar

Grenada

Edwards, Fidel

Barbados