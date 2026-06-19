Steven Ryan Taylor

Steven Ryan Taylor

batsman

Full name:Steven Ryan Taylor
Nationality:USA
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Seattle Orcas

USA

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches451938250
Innings401106214
Overs247.528.00373.034.0
Balls-----
Maidens1320162
Runs112414401662203
Wickets3770537
Avg30.3720.57031.3529
SR40.1824042.2229.14
Eco4.535.1404.455.97
BB42042
4w10010
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches451938250
Innings451658146
Not outs03004
Runs11925683921261186
Balls Faced14733921352770942
Avg26.4843.697.826.2428.23
SR80.92144.8928.8876.75125.9
Fours135653224124
Fifties730124
Sixies272215642
Highest11410120114101
Hundreds11011

Steven Ryan Taylor Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

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