Migael Pretorius

Migael Pretorius

bowler

Full name:Migael Pretorius
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Durham

North West Dragons

Pretoria Capitals

Somerset

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches493463
Innings853261
Overs1224.4257.4211.1
Balls---
Maidens277152
Runs381012351888
Wickets1465270
Avg26.0923.7526.97
SR50.3229.7318.1
Eco3.114.798.94
BB944
4w642
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches493463
Innings602245
Not outs9315
Runs1228263344
Balls Faced1796246260
Avg24.0713.8411.46
SR68.37106.91132.3
Fours1602915
Fifties600
Sixies14521
Highest813338
Hundreds000

Migael Pretorius Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

UpcomingNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

One-Day Cup

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Senokwane, Lesego

Senokwane, Lesego

Ngoepe, Lesiba

Ngoepe, Lesiba

Rew, James

Rew, James

Peters, Gideon

Peters, Gideon

Kuhn, Heino

Kuhn, Heino

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Hermann, Rubin

Hermann, Rubin

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron