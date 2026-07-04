Otago Sparks Cricket Team Players

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Otago Sparks

Harris, Laura

Australia

Wellington, Amanda

Australia

Ebrahim, Kate Ellen

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Leydon-Davis, Felicity

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Blakely, Caitlin

New Zealand

Gray, Sophie

New Caledonia

Carson, Eden J

New Zealand

Loe, Molly

New Zealand

Gain, Olivia

James, Bella

New Zealand

Black, Emma

New Zealand

Oldershaw, Sophie

Wilson, Saffron

Loggenberg, Paige

New Zealand

Deerness, Chloe

Payne, DM

Lamplough, Marina

Hong Kong, China

Smith, Linsey

England

Gray, Eva

England

Gordon, Kirstie

England

Darlington, Hannah

Australia

Griffith, Lisa

Australia

Browning, Anna

New Zealand

Watkins, PJ

New Zealand

Cuttance, Harriet

Kotkamp, Lousia

New zealand

Parry, Isy

Germany

Todd, Anika

New Zealand

O'connor, Hannah

New zealand