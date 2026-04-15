Kirstie Louise Gordon

Kirstie Louise Gordon

bowler

Full name:Kirstie Louise Gordon
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Otago Sparks Women

Scotland Women

The Blaze Women

Trent Rockets Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestT20iT20
Matches1525
Innings2525
Overs36.419.083.4
Balls---
Maidens810
Runs11998515
Wickets3830
Avg39.6612.2517.16
SR73.3314.2516.73
Eco3.245.156.15
BB333
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueTestT20iT20
Matches1525
Innings015
Not outs011
Runs019
Balls Faced0114
Avg002.25
SR010064.28
Fours001
Fifties000
Sixies000
Highest016
Hundreds000

Kirstie Louise Gordon Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultWest Indies vs Scotland

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

WIN

WIN

153

SCO

SCO

146

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

The Hundred, Women

Another Players

Carson, Eden J

Carson, Eden J

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Ebrahim, Kate Ellen

Ebrahim, Kate Ellen

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

James, Bella

James, Bella

Black, Emma

Black, Emma

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana