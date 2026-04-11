Eva Gray

Eva Gray

bowler

Full name:Eva Gray
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

London Spirit Women

Otago Sparks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches14
Innings7
Overs11.3
Balls-
Maidens0
Runs115
Wickets1
Avg115
SR69
Eco10
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches14
Innings4
Not outs0
Runs11
Balls Faced15
Avg2.75
SR73.33
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest4
Hundreds0

Eva Gray Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

Carson, Eden J

Carson, Eden J

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Ebrahim, Kate Ellen

Ebrahim, Kate Ellen

James, Bella

James, Bella

Black, Emma

Black, Emma

Harman, Nancy

Harman, Nancy

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Blakely, Caitlin

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Bates, Suzie

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Darlington, Hannah

Darlington, Hannah