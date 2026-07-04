New Jersey Somerset Cavaliers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

New Jersey Somerset Cavaliers

Asif, Umaid

Pakistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Gore, Karima

USA

Bonner, Nkrumah

Jamaica

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Singh, Gajanand

USA

Bin Zafar, Saad

Canada

Walton, Chadwick

Jamaica

Stewart, Navin

Lewis, Kennar

Grenada

Garg, Arya

USA

Patel, Sunny

India

Findlay, Shawn

Syed, Abdullah Nooran

Iftikhar, Noman

P, Rohan

Yasir, Mohammad

Pakistan

Marshall, Xavier

USA

Nadir, Junaid

Pakistan

Bhatti, Adil

USA

Patil, Rohan

India

Drysdale, Juanoy

USA

Prajapati, Vanditkumar

Allen, Richard

Australia

Katwaroo, Steven

Shah, Najaf

Pakistan

Labib, Ahmed Sarwar

Ghazi, Abdullah

Plamer, Paul

Barnwell, Christopher

Gunasekera, Ruvindu

Canada

Shimpi, Rishabh