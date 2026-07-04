Sydney Thunder Cricket Team Players

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Sydney Thunder

Harris, Laura

Australia

Knight, Heather

England

Ismail, Shabnim

South Africa

Bell, Lauren

England

Kaur, Harmanpreet

India

Wong, Issy

England

Dar, Nida

Pakistan

Beaumont, Tammy

England

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Tahuhu, Lea

New Zealand

Kalis, Sterre

Netherlands

Litchfield, Phoebe

Australia

Adams, Georgia

England

Horley, Saskia

Australia

Arlott, Emily

England

Johnson, Sammy-Jo

Australia

Darlington, Hannah

Australia

Campbell, Stella

Australia

Wilson, Tahlia

Australia

Allen, Jade

Australia

Learoyd, Anika

Australia

Moore, Claire

Australia

Hoskin, Ebony

Australia

Voll, Georgia

Australia

Porter, Olivia

Australia

Bowdler, Paris

Australia

Griffith, Lisa

Australia

Peschel, Taneale

Australia

Samantha Bates

Australia

Gill, Hasrat

Australia

Haynes, Rachael

Australia

Hall, Corinne

Australia

Davidson, Jessica

Eve, Sienna

Australia

Briscoe, Ella

Australia

French, Tara

Australia

Finn, Lucy

Australia

Powell, Emily

Australia