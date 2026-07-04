Follow us
Harris, Laura
Australia
Knight, Heather
England
Ismail, Shabnim
South Africa
Bell, Lauren
Kaur, Harmanpreet
India
Wong, Issy
Dar, Nida
Pakistan
Beaumont, Tammy
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Tahuhu, Lea
New Zealand
Kalis, Sterre
Netherlands
Litchfield, Phoebe
Adams, Georgia
Horley, Saskia
Arlott, Emily
Johnson, Sammy-Jo
Darlington, Hannah
Campbell, Stella
Wilson, Tahlia
Allen, Jade
Learoyd, Anika
Moore, Claire
Hoskin, Ebony
Voll, Georgia
Porter, Olivia
Bowdler, Paris
Griffith, Lisa
Peschel, Taneale
Samantha Bates
Gill, Hasrat
Haynes, Rachael
Hall, Corinne
Davidson, Jessica
Eve, Sienna
Briscoe, Ella
French, Tara
Finn, Lucy
Powell, Emily