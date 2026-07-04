Uganda Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Uganda

Patel, Ronak

Uganda

Tomar, Gaurav

India

Waiswa, Charles

Uganda

Tikolo, Steve

Kenya

Nsubuga, Frank

Uganda

Ssenyondo, Henry

Uganda

Masaba, Brian

Uganda

Sesazi, Simon

Uganda

Nakrani, Dinesh

India

Ramjani, Alpesh

Uganda

Hassun, Bilal

Uganda

Shah, Riazat Ali

Uganda

Obuya, Robinson

Uganda

Waiswa, Kenneth

Uganda

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Uganda

Murungi, Pascal

Baguma, Joseph

Uganda

Lutaaya, Ronald

Uganda

Achelam, Fred

Uganda

Oloka, Pius

Uganda

Miyaji, Juma

Uganda

Olipa, Gerald

Mukasa, Roger

Uganda

Sebanja, Jonathan

Uganda

Nsubuga, Siraje

Uganda

Wabwire, David

Uganda

Watuwa, Calvin

Verma, Sumeet

India

Kyewuta, Cosmas

Uganda

Dhawan, Raghav

Uganda

Mangela, Shrideep

Uganda

Miyagi, Juma

Uganda

Hassan, Bilal

Uganda

Mwebaze, Innocent

Mangela, Shrideep

Uganda