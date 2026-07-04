Follow us
Patel, Ronak
Uganda
Tomar, Gaurav
India
Waiswa, Charles
Tikolo, Steve
Kenya
Nsubuga, Frank
Ssenyondo, Henry
Masaba, Brian
Sesazi, Simon
Nakrani, Dinesh
Ramjani, Alpesh
Hassun, Bilal
Shah, Riazat Ali
Obuya, Robinson
Waiswa, Kenneth
Kakuru, Cyrus Nshekanabo
Murungi, Pascal
Baguma, Joseph
Lutaaya, Ronald
Achelam, Fred
Oloka, Pius
Miyaji, Juma
Olipa, Gerald
Mukasa, Roger
Sebanja, Jonathan
Nsubuga, Siraje
Wabwire, David
Watuwa, Calvin
Verma, Sumeet
Kyewuta, Cosmas
Dhawan, Raghav
Mangela, Shrideep
Miyagi, Juma
Hassan, Bilal
Mwebaze, Innocent