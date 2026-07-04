Zimbabwe Cricket Team Players

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Zimbabwe

Mushangwe, Anesu Catherine

Zimbabwe

Musonda, Mary-Anne

Zimbabwe

Mugeri-Tiripano, Chipo

Zimbabwe

Chatonzwa, Christabel

Zimbabwe

Chipare, Francisca

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Tshuma, Loren

Zimbabwe

Phiri, Lorraine

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Mujaji, Pellagia

Zimbabwe

Mayers, Sharne

Zimbabwe

Marange, Precious

Zimbabwe

Ndiraya, Ashley Rutendo

Zimbabwe

Mazvishaya, Audrey

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe

Mugeri, Chipo

Zimbabwe

Gwanzura, Nyasha

Zimbabwe

Dhururu, Chiedza

Zimbabwe

Mavunga, Mitchel

Zimbabwe

Chigora, Kudzai

Zimbabwe

Mabhero, Lindokuhle

Zimbabwe

Mutasa, Christine

Biza, Beloved

Zimbabwe

Moyo, Chipo

Zimbabwe

Marumani, Tawananyasha

Zimbabwe

Pemhiwa, Lorraine

Zimbabwe

Munorwei, Passionate

Zimbabwe

Shereni, Tendai

Zimbabwe

Chare, Olinda

Zimbabwe

Zimunhu, Adel

Zimbabwe

Mutungwindu, Vimbai

Zimbabwe

Pasipanodya, Runyararo

Zimbabwe

Makusha, Tendai

Magachena, Betty

Zimbabwe

Mutomba, Natasha

Zimbabwe

Makanhiwa, Nokutenda

Zimbabwe

Melinda Kanchinge

Zimbabwe

Ndiraya, Kelly Makanaka

Zimbabwe