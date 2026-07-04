Follow us
Musonda, Mary-Anne
Zimbabwe
Khan, Yasmeen
Namibia
Chatonzwa, Christabel
Chipare, Francisca
Ndlovu, Kellies
Tshuma, Loren
Mupachikwa, Modester
Sibanda, Nomvelo
Marange, Precious
Ndiraya, Ashley Rutendo
Mazvishaya, Audrey
Nkomo, Josephine
Awino, Kevin
Uganda
Alako, Prosscovia
Mbabazi, Janet
Nampiina, Stephanie
Nakisuuyi, Immaculate
Musamali, Rita
Kalume, Phiona
Aweko, Concy
Anyipo, Evelyn
Alumo, Irene
Akiteng, Sarah
van Zyl, Irene
Wittmann, Sune Alet
Diergaardt, Jurriene Arrasta
Mwaaite, Wilka
Green, Kayleen Ann
Hamunyela, Victoria
Gorases, Merczerly
Zyl, Edelle Van
Mwatile, Mekelanye
Manuel, Bianca
Obukor, Gloria
Malemikia, Patricia
Iloku, Esther
Mosweu, Shameelah
Botswana
Moutswi, Wendy
Kgeresi, Oratile
Mophakedi, Laura
Mokgotlhe, Amantle
Shadrack, Tuelo
Matome, Goabilwe
Samanyika, Florence
Madimabe, Bontle
Odhiambo, Fiavia
Kenya
Sifuna, Mercy
Abwom, Josephine Adhiambo
Wachira, Esther
Mwangi, Mary
Abel, Queentor
Idambo Ahivitsa, Lavendah
Ogola, Kelvia
Njoroge Wairimu, Daisy
Adhiambo, Venasa Ooko
Muthoni, Charity
Mehta, Kreeshna Vivek
Pessima, Fatu
Sierra Leone
Turay, Marie
Kamara, Emma
Fillie, Alice
Conteh, Fatu
Sawanneh, Hassanatu
Bull, Celina
Kamara, Zainab Aminata
Kamara, Ann Marie
Mugeri, Chipo
Gwanzura, Nyasha
Dhururu, Chiedza
Sila, Jemimah
Khagoitsa, Melvin
Qwele, Agnes
Tanzania
Mohamed, Aisha
Kibasu, Fatuma
Omary, Hudaa Mrisho
Pascal, Monica
Ushanga, Mwanamvua Hamisi
Pius, Neema Justin
Kamunya, Perice Zakayo
Mtae, Saum
Mohamedi, Shufaa Hamza
Jerome, Sophia Frank
Phiase, Merapelo
Motlhabaphuti, Tebogo Michelle
Shihepo, Sylvia Nanghali
Benjamin, Naomi
Etim, Blessing
Nigeria
Eseigbe, Favour
Sunday, Salome
Chukwuonye, Christabel
Udeh, Lillian
Adekunle, Shola
Agboya, Peculiar
Lucky, Piety
Sandy, Esther
Abdulazaq, Rukayat
Bimenyimana, Marie Diane
Rwanda
Ishimwe, Henriette
Ishimwe, Gisele
Uwase, Merveille
Murekatete, Belise
Ikuzwe, Alice
Umutoniwase, Clarisse
Irera, Rosine
Muhawenimana, Immaculee
Tumukunde, Marie
Irakoze, Flora
Ariokot, Malisa
Anyait, Lonah
Mapotsana, Pako
Igbinedion, Victory
Samson, Rachael
Ogolla, Judith
Keitsemang, Onneile Virginia
Kizito, Sheila
Niyomuhoza, Shakila
Nyirankundineza, Josiane
Chigora, Kudzai
Mabhero, Lindokuhle
Biza, Beloved
Zimunhu, Adel
Akhigbe, Annointed
Peace, Usen
Amusa, Kehinde
Eguakun, Omosigho
Sawanneh, Hussainatu
Usabyimana, Sylvia
Uwase, Geovanis
Uwase, Clarisse
Uwera, Sarah
Shimwamana, Rosette
Pratt, Patricia
Sierra leone
Kamara, Aminata
Bull, Linda
Bangura, Isha
Igbobie, Abigail
Abiodun, Esther
Okira, Marion
Tuyizere, Cynthia
Ishimwe, Zurafat
Uwera, Cynthia
Ingabire, Sifa
Vumiliya, Margueritte
Tuhadeleni, Saima
Hussein, Saumu
Tanzania, united republic of
Husseni, Mwajabu
Amuge, Kevin
Amongin, Naome
Mutonyi, Irene
Omokhobhio, Oseyande
Kimaro, Jenipher
Saidi, Nasra
Borakambi, Saum
Mohamedi, Nasra Hamza
Achando, Ruth Ambiyo
Ndhambi, Monicah
Abuga, Veronica
Wanjira, Ann
Kejarukua, Eveleen Uahak
Sawaneh, Hassanatu