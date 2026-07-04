ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Women Cricket Tournament Players

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ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Women

Musonda, Mary-Anne

Zimbabwe

Khan, Yasmeen

Namibia

Chatonzwa, Christabel

Zimbabwe

Chipare, Francisca

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Tshuma, Loren

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Marange, Precious

Zimbabwe

Ndiraya, Ashley Rutendo

Zimbabwe

Mazvishaya, Audrey

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe

Awino, Kevin

Uganda

Alako, Prosscovia

Uganda

Mbabazi, Janet

Uganda

Nampiina, Stephanie

Uganda

Nakisuuyi, Immaculate

Uganda

Musamali, Rita

Uganda

Kalume, Phiona

Uganda

Aweko, Concy

Uganda

Anyipo, Evelyn

Uganda

Alumo, Irene

Uganda

Akiteng, Sarah

Uganda

van Zyl, Irene

Namibia

Wittmann, Sune Alet

Namibia

Diergaardt, Jurriene Arrasta

Namibia

Mwaaite, Wilka

Namibia

Green, Kayleen Ann

Namibia

Hamunyela, Victoria

Namibia

Gorases, Merczerly

Namibia

Zyl, Edelle Van

Namibia

Mwatile, Mekelanye

Namibia

Manuel, Bianca

Namibia

Obukor, Gloria

Uganda

Malemikia, Patricia

Uganda

Iloku, Esther

Uganda

Mosweu, Shameelah

Botswana

Moutswi, Wendy

Botswana

Kgeresi, Oratile

Botswana

Mophakedi, Laura

Botswana

Mokgotlhe, Amantle

Botswana

Shadrack, Tuelo

Botswana

Matome, Goabilwe

Botswana

Samanyika, Florence

Botswana

Madimabe, Bontle

Botswana

Odhiambo, Fiavia

Kenya

Sifuna, Mercy

Kenya

Abwom, Josephine Adhiambo

Kenya

Wachira, Esther

Kenya

Mwangi, Mary

Kenya

Abel, Queentor

Kenya

Idambo Ahivitsa, Lavendah

Kenya

Ogola, Kelvia

Kenya

Njoroge Wairimu, Daisy

Kenya

Adhiambo, Venasa Ooko

Kenya

Muthoni, Charity

Kenya

Mehta, Kreeshna Vivek

Kenya

Pessima, Fatu

Sierra Leone

Turay, Marie

Sierra Leone

Kamara, Emma

Sierra Leone

Fillie, Alice

Sierra Leone

Conteh, Fatu

Sierra Leone

Sawanneh, Hassanatu

Sierra Leone

Bull, Celina

Sierra Leone

Kamara, Zainab Aminata

Sierra Leone

Kamara, Ann Marie

Sierra Leone

Mugeri, Chipo

Zimbabwe

Gwanzura, Nyasha

Zimbabwe

Dhururu, Chiedza

Zimbabwe

Sila, Jemimah

Khagoitsa, Melvin

Kenya

Qwele, Agnes

Tanzania

Mohamed, Aisha

Tanzania

Kibasu, Fatuma

Tanzania

Omary, Hudaa Mrisho

Tanzania

Pascal, Monica

Tanzania

Ushanga, Mwanamvua Hamisi

Tanzania

Pius, Neema Justin

Tanzania

Kamunya, Perice Zakayo

Tanzania

Mtae, Saum

Tanzania

Mohamedi, Shufaa Hamza

Tanzania

Jerome, Sophia Frank

Tanzania

Phiase, Merapelo

Botswana

Motlhabaphuti, Tebogo Michelle

Botswana

Shihepo, Sylvia Nanghali

Namibia

Benjamin, Naomi

Namibia

Etim, Blessing

Nigeria

Eseigbe, Favour

Nigeria

Sunday, Salome

Nigeria

Chukwuonye, Christabel

Nigeria

Udeh, Lillian

Nigeria

Adekunle, Shola

Nigeria

Agboya, Peculiar

Nigeria

Lucky, Piety

Nigeria

Sandy, Esther

Nigeria

Abdulazaq, Rukayat

Nigeria

Bimenyimana, Marie Diane

Rwanda

Ishimwe, Henriette

Rwanda

Ishimwe, Gisele

Rwanda

Uwase, Merveille

Rwanda

Murekatete, Belise

Rwanda

Ikuzwe, Alice

Rwanda

Umutoniwase, Clarisse

Nigeria

Irera, Rosine

Rwanda

Muhawenimana, Immaculee

Rwanda

Tumukunde, Marie

Rwanda

Irakoze, Flora

Rwanda

Ariokot, Malisa

Uganda

Anyait, Lonah

Uganda

Mapotsana, Pako

Botswana

Igbinedion, Victory

Nigeria

Samson, Rachael

Nigeria

Ogolla, Judith

Kenya

Keitsemang, Onneile Virginia

Botswana

Kizito, Sheila

Tanzania

Niyomuhoza, Shakila

Rwanda

Nyirankundineza, Josiane

Rwanda

Chigora, Kudzai

Zimbabwe

Mabhero, Lindokuhle

Zimbabwe

Biza, Beloved

Zimbabwe

Zimunhu, Adel

Zimbabwe

Akhigbe, Annointed

Nigeria

Peace, Usen

Nigeria

Amusa, Kehinde

Nigeria

Eguakun, Omosigho

Nigeria

Sawanneh, Hussainatu

Sierra Leone

Usabyimana, Sylvia

Rwanda

Uwase, Geovanis

Rwanda

Uwase, Clarisse

Rwanda

Uwera, Sarah

Rwanda

Shimwamana, Rosette

Rwanda

Pratt, Patricia

Sierra leone

Kamara, Aminata

Sierra leone

Bull, Linda

Sierra leone

Bangura, Isha

Sierra leone

Igbobie, Abigail

Nigeria

Abiodun, Esther

Nigeria

Okira, Marion

Kenya

Tuyizere, Cynthia

Rwanda

Ishimwe, Zurafat

Rwanda

Uwera, Cynthia

Rwanda

Ingabire, Sifa

Rwanda

Vumiliya, Margueritte

Rwanda

Tuhadeleni, Saima

Namibia

Hussein, Saumu

Tanzania, united republic of

Husseni, Mwajabu

Tanzania, united republic of

Amuge, Kevin

Uganda

Amongin, Naome

Uganda

Mutonyi, Irene

Uganda

Omokhobhio, Oseyande

Nigeria

Kimaro, Jenipher

Tanzania, united republic of

Saidi, Nasra

Tanzania, united republic of

Borakambi, Saum

Tanzania, united republic of

Mohamedi, Nasra Hamza

Tanzania, united republic of

Achando, Ruth Ambiyo

Kenya

Ndhambi, Monicah

Kenya

Abuga, Veronica

Kenya

Wanjira, Ann

Kenya

Kejarukua, Eveleen Uahak

Namibia

Sawaneh, Hassanatu

Sierra leone