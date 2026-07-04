Follow us
Rodrigues, Jemimah
India
Yadav, Radha
Reddy, Arundhati
Verma, Shefali
Devine, Sophie
New Zealand
Mandhana, Smriti
Singh, Renuka
Patil, Shreyanka Rajesh
Sharma, Deepti
Kaur, Harmanpreet
Kerr, Amelia
Bhatia, Yastika Harish
Hemalatha, Dayalan
Tahuhu, Lea
Rowe, Hannah
Kerr, JM
Green, Maddy
Plimmer, Georgia Ellen
Bates, Suzie
Inglis, Polly
Carson, Eden J
Halliday, Brooke
Gaze, Izzy
Jonas, Fran
Penfold, Molly
Chetry, Uma
Thakor, Saima Zakirhussain
Mishra, Priya
Satghare, Sayali Ganesh
Down, Lauren
New zealand
Hasabnis, Tejal