ODI Series India vs New Zealand, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series India vs New Zealand, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Devine, Sophie

New Zealand

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Kerr, Amelia

New Zealand

Bhatia, Yastika Harish

India

Hemalatha, Dayalan

India

Tahuhu, Lea

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand

Penfold, Molly

New Zealand

Chetry, Uma

India

Thakor, Saima Zakirhussain

India

Mishra, Priya

India

Satghare, Sayali Ganesh

India

Down, Lauren

New zealand

Hasabnis, Tejal

India