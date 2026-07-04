Follow us
Verreynne, Kyle
South Africa
de Zorzi, Tony
Burger, Nandre
Stubbs, Tristan
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Smith, Jason
Baartman, Ottniel
Phehlukwayo, Andile
Stirling, Paul
Ireland
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Hume, Graham
McBrine, Andy
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Doheny, Stephen
Tector, Harry
Hand, Fionn
Humphreys, Matthew
Williams, Lizaad
Ngidi, Lungi
Young, Craig
Hoey, Gavin
Rock, Neil
Peter, Nqabayomzi