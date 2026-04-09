Reeza Raphael Hendricks

Reeza Raphael Hendricks

batsman

Full name:Reeza Raphael Hendricks
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Joburg Super Kings

Karachi Kings

Mi Cape Town

South Africa

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2954144210187
Innings3143339
Overs7.01.0160.5120.020.0
Balls-----
Maidens00810
Runs4721688641136
Wickets1010224
Avg47068.829.1334
SR42096.532.7230
Eco6.71214.275.346.8
BB10231
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2954144210187
Innings2953258202174
Not outs21171320
Runs7611645813069695440
Balls Faced97312601540780544291
Avg28.1831.6333.7336.8735.32
SR78.21130.5552.7686.52126.77
Fours781891153731534
Fifties514393939
Sixies6325489133
Highest10283168181108
Hundreds1016174

Reeza Raphael Hendricks Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Lanka Premier League

ODI Series South Africa vs Australia

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Kingsmead Cricket Ground, Durban

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

The Wanderers Stadium, Johannesburg

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Senwes Park, Potchefstroom

SA

SA

AUS

AUS

Reeza Hendricks News

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If you want to be the first to know everything about cricketer Reeza Hendricks, we have compiled all the latest news about him: his training schedule, which matches he is participating in, and what motivates him to play cricket.

SA20 | Twitter chants Dhoni as Ferreira whips stumps off in flash to effect brilliant run out

SA20 | Twitter chants Dhoni as Ferreira whips stumps off in flash to effect brilliant run out

Donovan Ferreira was keeping wickets in yellow and represented the Super Kings franchise, but did something more to remind fans of MS Dhoni. The Joburg Super Kings wicketkeeper swiftly collected the ball and broke the stumps, all in one motion, to effect a runout against MI Cape Town in the SA20.

Reeza Hendricks03:42 PM, 07 January, 2026

Watch, SA20 | Ice cool Hendricks pulls off beauty at boundary with ease to pack Du Plessis off

Reeza Hendricks03:43 PM, 29 October, 2025

PAK vs SA | Hendricks clinic and bustling Bosch sweep hapless Pakistan by 55 runs in first T20I

Reeza Hendricks02:16 PM, 14 July, 2025

AI Simulation, ZIM vs SA | South Africa start tri-series with incredible six-wicket win against Zimbabwe

Reeza Hendricks03:27 PM, 04 December, 2024

Heinrich Klaasen to lead as South Africa names T20I squad for series against Pakistan

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