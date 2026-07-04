ODI Series New Zealand vs Sri Lanka, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series New Zealand vs Sri Lanka, Women

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Rowe, Hannah

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

McLeod, Emma

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

James, Bella

New Zealand

Black, Emma

New Zealand

Sharp, Izzy

New Zealand

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand

Illing, Bree

New Zealand

Nisansala, Sachini

Sri lanka

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Down, Lauren

New zealand

Nanayakkara, Manudi

Sri lanka

Vimukthi, Chethana

Sri lanka