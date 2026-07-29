ODI Series Sri Lanka vs Pakistan, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Sri Lanka vs Pakistan, Women

Ameen, Sidra

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

Feroza, Gull

Pakistan

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Akhtar, Waheeda

Pakistan

Alvi, Najiha

Pakistan

Zafar, Ayesha

Pakistan

Rubab, Tasmia

Pakistan

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Vihanga, Dewmi

Sri lanka

Anees, Maham

Pakistan

Vimukthi, Chethana

Sri lanka

Nimasha Madushani

Sri Lanka

Saira Jabeen

Pakistan

Riasat, Momina

Pakistan