T20 Series Australia vs. West Indies Cricket Tournament Players

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T20 Series Australia vs. West Indies

Wade, Matthew

Australia

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

David, Tim

Australia

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Abbott, Sean

Australia

Inglis, Josh

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Bartlett, Xavier

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Behrendorff, Jason

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Russell, Andre

Jamaica