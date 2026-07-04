Follow us
Wade, Matthew
Australia
Charles, Johnson
Saint Lucia
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
David, Tim
Hope, Shai
Barbados
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Abbott, Sean
Inglis, Josh
Warner, David
Zampa, Adam
Bartlett, Xavier
Hazlewood, Josh
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Behrendorff, Jason
Hardie, Aaron
Johnson, Spencer
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Shepherd, Romario
Russell, Andre