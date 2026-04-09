Nicholas Pooran

Nicholas Pooran

wicket keeper

Full name:Nicholas Pooran
Nationality:Trinidad and Tobago
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm
Date of Birth (Age):October 2, 1995 (30)
Zodiac Sign:Libra
Height:173 cm
Hometown:Couva, Trinidad and Tobago
Jersey Number:29
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Lucknow Super Giants

Mi Cape Town

Mi New York

Trinbago Knight Riders

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches6180594292
Innings70170
Overs28.101.028.10
Balls-----
Maidens00000
Runs174031740
Wickets60160
Avg2903290
SR28.160628.160
Eco6.17036.170
BB40140
4w10010
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches6180594292
Innings58721088268
Not outs8801639
Runs1983166231929885861
Balls Faced2000125947304070
Avg39.6625.9631.941.525.59
SR99.15132.0167.440144
Fours15711739236379
Fifties111021732
Sixies809810125400
Highest1187469118102
Hundreds30042

Nicholas Pooran Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultMumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

229

LSG

LSG

228

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultChennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

208

LSG

LSG

203

ResultLucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

188

CSK

CSK

187

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultLucknow Super Giants vs Punjab Kings

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

196

PBKS

PBKS

200

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

Nicholas Pooran News

View all

If you want to learn more about cricketer Nicholas Pooran, we have compiled all the latest news about him: how all his previous matches went and which tournaments he will be participating in.

AI Simulation, LSG vs PBKS | Mayank Yadav’s fiery spell seals tense Lucknow win

AI Simulation, LSG vs PBKS | Mayank Yadav’s fiery spell seals tense Lucknow win

Lucknow Super Giants end their league stages with a win, defeating PBKS in a crucial game. Nicholas Pooran played an impressive knock, which helped the hosts to post a strong total. Following this, Mayank Yadav bowled a fiery spell, taking four wickets in the chase.

Nicholas Pooran05:20 PM, 01 April, 2026

AI Simulation, LSG vs DC | Pooran’s late burst helps Lucknow Super Giants defend total in Lucknow

Nicholas Pooran07:17 PM, 09 October, 2025

Has Darren Sammy Called Out the WI Players’ T20 League Addiction?

Nicholas Pooran03:06 AM, 22 September, 2025

AI Simulation, GAW vs TKR | Trinbago Knight Riders beat Guyana Amazon Warriors by six wickets to lift fifth CPL title

Nicholas Pooran05:25 PM, 20 September, 2025

TKR vs SLK, Review | Trinbago Knight Riders reach sixth CPL final after comprehensive win against St Lucia Kings

International career

Nicholas Pooran’s journey to the international team of West Indies has been a bit of a struggle, which allowed him to be a part of the lineup in the limited overseas format. His performances in the Under-19 series and World Cup for the West Indies further helped him to be a part of the team. Being a part of Trinidad and Tobago’s team in the domestic format, he had to show consistency in a few seasons before making his debut in 2016 in the T20I format. In the 2014 Under-19 World Cup, he was the wicket-keeper and vice-captain of the team and ended up scoring 303 runs in six matches.

His performances in the limited overs in both domestic and Under-19 tournaments helped him to be a part of the West Indies team. Here are some of the remarkable moments in his International career:

  • September 23, 2016: Nicholas Pooran made his T20I debut for West Indies in the T20I series against Pakistan in Dubai. His debut match did not go well, as he scored just 5 runs off 4 balls.
  • November 11, 2018: He was selected for the T20I series against India, and in the third match, he smashed his maiden half-century. Pooran scored 53 runs in 25 balls, dominating the Indian bowling line-up.
  • February 20, 2019: Pooran made his debut for the West Indies in the ODI format, being selected for the series against England. In his debut, he got out for a four-ball duck against Adil Rashid.
  • July 1, 2019: He was selected in the World Cup squad for West Indies, and in the match against Sri Lanka, Pooran scored his maiden ODI century.
  • June 18, 2024: In the T20 World Cup match against Afghanistan, Nicholas Pooran scored 98 runs off 53 balls, narrowly missing his maiden T20I century. This helped West Indies to win the match and Pooran also received the Player of the Match Award.

Nicholas Pooran has played 61 ODI and 106 T20I matches for West Indies, as he is yet to make his Test debut for the team. Taking a look at his performances in the middle-order, he has settled his place on the team.

Indian Premier League

Nicholas Pooran has also been a part of the Indian Premier League, having played for various teams throughout the seasons. Let's take a look at his IPL career so far:



Year

Information about Participation in the Tournament

IPL 2019

He played his first IPL season for Punjab Kings, scoring 168 runs in 7 matches at an average of 28. His highest score in this season remained at 48.

IPL 2020-21

Pooran performed well this season, scoring 353 runs in 14 matches at an average of 35.30. He also scored two half-centuries and maintained a strike rate of 169.71.

IPL 2021

Unfortunately, the 2021 season did not go well for Nicholas, as he was able to score just 85 runs in 12 matches at an average of 7.72.

IPL 2022

Following the 2021 season, Sunrisers Hyderabad bought him for the 2022 edition, where he scored 306 runs in 14 matches at an average of 38.25 and two half-centuries.

IPL 2023

Although he performed well, SRH released him as Lucknow Super Giants took the opportunity to grab the explosive batsman. He scored 358 runs in 15 matches for LSG at an average of 29.83, with two half-centuries.

IPL 2024

His best performance came in the 2024 season, where he scored 499 runs in 14 matches at an average of 62.37, with three half-centuries.

IPL 2025

Nicholas Pooran was retained by Lucknow Super Giants ahead of the IPL 2025 season at a massive price of ₹21 crore.

IPL 2026

For the 2026 season, Nicholas Pooran has been retained by Lucknow Super Giants for ₹21 crore as their primary overseas star.

Domestic career

Nicholas Pooran was born in Trinidad and started playing domestic cricket in 2013 for Trinidad and Tobago’s team. He made his List A debut on February 21 2013, where he was able to score 33 runs not out in the clash against the Windward Islands Cricket Team. He further made his T20I debut against Guyana Amazon Warriors on July 31 2013, scoring 54 runs off 24 balls in his debut game. On November 21 2014, he made his First-class debut against Leeward Islands, scoring 10 and 23 runs, respectively.

In his First-class career, Nicholas Pooran has scored 319 runs in 5 matches at an average of 31.90, with two half-centuries. He has played 98 List A matches and scored 3048 runs at an average of 41.18, with 4 centuries and 17 half-centuries. In his entire T20 career, Pooran has scored 8525 runs in 378 matches at an average of 28.89, with 3 centuries and 50 half-centuries.

Records and achievements

Nicholas Pooran has been one of the most dominant batsmen in the limited overs format, having various records and achievements to his name.

Awards:

  • Nicholas Pooran is the only player from West Indies to have the most sixes in the T20I format, with 149 sixes in 97 innings.
  • He also holds the third spot for most consecutive T20I innings without a duck, having 71 innings.

Records:

  • First-class Cricket: Pooran has played 5 matches in the first class and scored 319 runs at an average of 31.90, with two half-centuries.
  • List A Cricket: In 98 List A matches, he has scored 3048 runs at an average of 41.18, with 4 centuries and 17 half-centuries.
  • T20 Cricket: In his entire T20 career, Pooran has been able to score 8525 runs in 378 matches at an average of 28.89, with 3 centuries and 50 half-centuries.
  • IPL: Nicholas Pooran has scored 1769 runs in 76 IPL matches at an average of 32.16, with 9 half-centuries.
  • ODI Cricket: In the 50-over format, he has scored 1983 runs in 61 matches with 3 centuries and 11 half-centuries.
  • T20I Cricket: Playing in the shortest format for West Indies, Nicholas Pooran has scored 2275 runs in 106 matches at an average of 26.14 and 13 half-centuries.

Personal life

Nicholas Pooran was born on 2 October 1995 in Trinidad and developed a passion for the sport ever since his childhood. He was also a part of his school's cricket team, representing Trinidad and Tobago across multiple schoolboy tournaments. After completing his schooling, Pooran also attended Naparima College to complete his studies in San Fernando. Following this, he was able to make his debut in 2013 in the domestic format and also for the West Indies in the Under-19 team. He made his debut for the West Indies team in the international format in 2016 and has been an important player since then.

Family Life

Nicholas Pooran was born on 2 October 1995 in Trinidad to Latchim Pooran and Mr Pooran, as the name of his father is not yet known to the public. He got married to his girlfriend Katrina Miguel in 2021 after dating her for six years. On January 29 2023, they also welcomed a baby daughter, naming her Alayra K Pooran.

Financial Standing

With Nicholas Pooran's involvement across various franchise cricket leagues, his financial standings have improved to a great extent. His net worth is estimated to be approximately 51 crore INR, and recently he also got retained by Lucknow Super Giants for a massive price of 21 crore INR, which played a substantial role in his financial standings.

Cars and House

Nicholas Pooran is also known for his impressive car collections, as the star cricketer loves to have a luxurious life. He currently owns a Hyundai Tucson along with a BMW i8, which shows the balance between his luxurious and basic needs.

Regarding his home, Pooran lives with his family in Trinidad, which is also his birth city and owns a home there. It should be noted that not much information regarding his home is yet known to the public.

Scandals

During the third ODI match against Afghanistan in 2019, Nicholas Pooran was involved in the sandpaper scandal, where he was banned by the ICC for tampering with the ball. This ban lasted for four matches and Pooran also issued an apology for the same.

In the 2023 T20I series against India, Nicholas Pooran was also fined 15% of his match fees for criticising the on-field umpires. This was a level one offence committed by Pooran, who later admitted to the same. Also, in the 2023-24 season, Nicholas Pooran followed the trend of declining the central contract of West Indies for franchise cricket, which led to severe backlash.

Fans and Social Media Presence

Nicholas Pooran is also among one of the most active players on social media, having more than a million followers on his Instagram account. He posts photos and videos about his match updates, memorable moments, family vacations, and much more, allowing the fans also to be updated.

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Bishnoi, Ravi

Bishnoi, Ravi

Singh, Yudhvir

Singh, Yudhvir

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario