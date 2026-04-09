Nicholas Pooran

Indian Premier League
Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
181
LSG
182
Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Ekana Stadium
LSG
164
GT
165
Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
149
LSG
146
Punjab Kings vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
254
LSG
200
Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Ekana Stadium, Lucknow
LSG
119
RR
159
Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
155 & 1
KKR
155 & 4
Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
229
LSG
228
Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
209
RCB
203
Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
208
LSG
203
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
188
CSK
187
Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
225
LSG
220
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
196
PBKS
200