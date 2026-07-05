Roston Lamar Chase

Roston Lamar Chase

all rounder

Full name:Roston Lamar Chase
Nationality:Barbados

Teams

2026 Teams

Pretoria Capitals

St. Lucia Kings

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4942101018459
Innings723581436051
Overs1132.1242.526.21900.1393.1152.1
Balls------
Maidens12960323122
Runs39101184181600318611029
Wickets852771685543
Avg4643.8525.8535.7333.8323.93
SR79.9153.9622.5767.8642.8921.23
Eco3.454.876.873.154.736.76
BB8331043
4w400610
5w400800
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4942101018459
Innings913171727151
Not outs44119912
Runs226568774506621161078
Balls Faced48629108002507882
Avg26.0325.4412.3333.1134.1227.64
SR46.5875.4992.5084.4122.22
Fours243488016387
Fifties113029147
Sixies174003839
Highest137943913713685
Hundreds500920

Roston Lamar Chase Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Roston Chase News

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West Indies tour of New Zealand | Twitter reacts as West Indies pull off narrow win in first T20I

West Indies tour of New Zealand | Twitter reacts as West Indies pull off narrow win in first T20I

West Indies beat New Zealand by seven runs in the first of the five-match T20I series at Eden Park in Auckland on Wednesday. Captain Shai Hope guided the visitors to a competitive total before his counterpart Mitchell Santner nearly spoiled their party with an unbelievable half-century.

Roston Chase07:17 PM, 09 October, 2025

Has Darren Sammy Called Out the WI Players’ T20 League Addiction?

Roston Chase06:45 PM, 01 October, 2025

IND vs WI Tests | First match in Ahmedabad Preview

Roston Chase06:52 PM, 07 September, 2025

AI Simulation, BR vs SLK । St Lucia Kings beat Barbados Royals by four wickets in 24th CPL 2025 game

Roston Chase01:43 PM, 20 August, 2025

CPL | Defending Champions St Lucia Kings start current campaign with thrilling win

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