Adam Zampa

Pakistan Super League
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
87
PZA
246
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
188
HYD
189
Karachi Kings vs Islamabad United
Pakistan Super League
KKI
150
ISL
153
Multan Sultans vs Karachi Kings
Pakistan Super League
MUS
KKI
Karachi Kings vs Multan Sultans
Pakistan Super League
KKI
196
MUS
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
HYD
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
182
PZA
186
Lahore Qalandars vs Karachi Kings
Pakistan Super League
LQA
199
KKI
203
Quetta Gladiators vs Karachi Kings
Pakistan Super League
QGL
195
KKI
199