T20 Series India vs Sri Lanka, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series India vs Sri Lanka, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Rana, Sneh

India

Deol, Harleen

India

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Shehani, Malsha

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Kamalini, .

India

Charani, NR Shree

India

Madara, Malki

Gaud, Kranti Munna

India

Meepage, Nimasha

Sri lanka

Nimasha Madushani

Charani, Nallapureddy Shree

India