T20 Series Pakistan vs Zimbabwe, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series Pakistan vs Zimbabwe, Women

Ameen, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

Feroza, Gull

Pakistan

Fatima, Eyman

Pakistan

Javed, Iram

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Marange, Precious

Zimbabwe

Alvi, Najiha

Pakistan

Mavunga, Mitchel

Zimbabwe

Chigora, Kudzai

Zimbabwe

Mabhero, Lindokuhle

Zimbabwe

Mutasa, Christine

Biza, Beloved

Zimbabwe

Shamim, Rameen

Pakistan

Zafar, Ayesha

Pakistan

Rubab, Tasmia

Pakistan

Chare, Olinda

Zimbabwe

Zimunhu, Adel

Zimbabwe

Mutungwindu, Vimbai

Zimbabwe

Pasipanodya, Runyararo

Zimbabwe

Mutomba, Natasha

Zimbabwe

Melinda Kanchinge

Zimbabwe

Saira Jabeen

Pakistan

Riasat, Momina

Ndiraya, Kelly Makanaka

Zimbabwe

Kainat, Amber

Pakistan