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Rodrigues, Jemimah
India
Reddy, Arundhati
Verma, Shefali
Mandhana, Smriti
Singh, Renuka
Ghosh, Richa
Patil, Shreyanka Rajesh
Sharma, Deepti
Kaur, Harmanpreet
Tryon, Chloe
South Africa
Wolvaardt, Laura
Khaka, Ayabonga
Luus, Sune
Brits, Tazmin
de Klerk, Nadine
Sekhukhune, Tumi Sphindile
Jafta, Sinalo
Bosch, Anne
Mlaba, Nonkululeko
Dercksen, Annerie
Macheke, Tebogo
Chetry, Uma
Gautam, Kashvee Sudesh
Marx, Eliz-Mari
Hlubi, Ayanda
Fulmali, Bharati
Reyneke, Kayla
South africa
Gaud, Kranti Munna
Charani, Nallapureddy Shree
Sharma, Anushka Brijmohan