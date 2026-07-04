T20 Series South Africa vs. India, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series South Africa vs. India, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Tryon, Chloe

South Africa

Wolvaardt, Laura

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Macheke, Tebogo

South Africa

Chetry, Uma

India

Gautam, Kashvee Sudesh

India

Marx, Eliz-Mari

South Africa

Hlubi, Ayanda

South Africa

Fulmali, Bharati

India

Reyneke, Kayla

South africa

Gaud, Kranti Munna

India

Charani, Nallapureddy Shree

India

Sharma, Anushka Brijmohan

India