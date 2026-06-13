Kayla Reyneke

Kayla Reyneke

all rounder

Full name:Kayla Reyneke
Nationality:South africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

South Africa Women

Kayla Reyneke Schedule & Results

ICC T20 World Cup, Women

ResultAustralia vs South Africa

Australia vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

AUS

AUS

172

RSA

RSA

107

ResultSouth Africa vs Pakistan

South Africa vs Pakistan

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

RSA

RSA

127

PAK

PAK

126

ResultSouth Africa vs India

South Africa vs India

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

RSA

RSA

161

IND

IND

158

ResultSouth Africa vs Netherlands

South Africa vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

RSA

RSA

208

NED

NED

120

ResultSouth Africa vs Bangladesh

South Africa vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

RSA

RSA

118

BAN

BAN

117

ResultEngland vs South Africa

England vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Kennington Oval, London

ENG

ENG

169

RSA

RSA

129

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Tryon, Chloe

Tryon, Chloe

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Jones, Amy

Jones, Amy

Pavely, Charis

Pavely, Charis

Marx, Eliz-Mari

Marx, Eliz-Mari

Wong, Issy

Wong, Issy

Flintoff, Tess

Flintoff, Tess