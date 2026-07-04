U19 ODI Series Afghanistan vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ODI Series Afghanistan vs Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Ahmadzai, Raees

Afghanistan

Miralikhil, Jamshid

Afghanistan

Wafiullah

Arab, Yama

Afghanistan

Ahmad, Khalel

Afghanistan

Arabzai, Suliman

Afghanistan

Shah, Noman

Usmani, Farhad

Kamron Khan, Kamran Hotak

Durrani, Hizbullah

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Nasir, Hassan

Afghanistan

Ahmad, Basir

Nepal

Taniwal, Khalid

Afghanistan

Mohammadzai, Akram

Paktin, Jawed

Momand, Noman

Haroon, Mohammad

Khan, Gulzar

Khan, Sohail

Khan, Naseer

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Ranatunga, Duvindu

Sri Lanka

Ranatunga, Theeraka

Sri Lanka

Kapurubandara, Hirun

Sri Lanka

Kalupahana, Dinura

Sri Lanka

Jayawardene, Sineth

Sri Lanka

Kumara, Vishwa

Sri Lanka

Rajapakse, Vishwa

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Jayasundara, Hiran

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Kularatne, Manula

Thewmika, Vihas

Sri Lanka

Ahmad, Ali

Afghanistan

Zadran, Jamshid

Afghanistan

Gomez, Chamath

Sri Lanka