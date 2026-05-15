Travis Patrick Holland

Travis Patrick Holland

batsman

Full name:Travis Patrick Holland
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Travis Patrick Holland Schedule & Results

County Championship

Another Players

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