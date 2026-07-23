Squads Surrey vs Nottinghamshire First class County Championship 20.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Ali Mohammad
bowler
Albert Ralphie
no information yet
Clarke Joe
wicket keeper
Barnwell Nathan
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Blake Josh
batsman
Giles Thomas Oliver
bowler
Burns Rory
batsman
Hameed Haseeb
batsman
Chahar Rahul
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Clark Jordan
all rounder
Haynes Jack
batsman
Ealham Thomas Mark
all rounder
Henry Hayes James Philip
bowler
Fisher Matthew
bowler
Holland Travis Patrick
batsman
Foakes Ben
wicket keeper
Howell Benny
all rounder
French Alex
bowler
Hutton Brett
bowler
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
James Lyndon
all rounder
Lawes Thomas Edward
all rounder
Lord Robert
no information yet
Lawrence Dan
batsman
Martindale Ben
batsman
Majid Yousef
bowler
McCann Freddie
batsman
Patel Ryan
batsman
McKerr Conor
bowler
Pope Ollie
batsman
Moore Francis Henry
no information yet
Sibley Dominic
batsman
Munsey George
batsman
Smith Jamie
wicket keeper
O'Neill Fergus
all rounder
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Patterson-White Liam
bowler
Thomas Adam Roger George
no information yet
Pennington Dillon
bowler
Topley Reece
bowler
Pocklington Joe
no information yet
Match has not started yet