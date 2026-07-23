Squads Surrey vs Nottinghamshire First class County Championship 20.08.2026

First class

SUR
SUR
NOT
NOT

Playing

SUR
SUR
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Blake Josh

batsman

Burns Rory

batsman

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Clark Jordan

all rounder

Foakes Ben

wicket keeper

Howell Benny

all rounder

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

James Lyndon

all rounder

Lord Robert

no information yet

Patel Ryan

batsman

Pope Ollie

batsman

Moore Francis Henry

no information yet

Smith Jamie

wicket keeper

O'Neill Fergus

all rounder

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Bench

SUR
SUR
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet